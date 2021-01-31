31 Ocak 2021, Pazar
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Vaka sayısı 100 milyonu geçti! Hangi ülkede kaç vaka var? Liste güncellendi...

genelinde salgını hızla yayılmaya devam ederken toplam sayısı 103 milyonu geçti. Toplam da 2 milyon 200 binin üzerine çıkarken en çok 'de gerçekleşti. ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 2 bin 900 artarak 450 bin 390'a yükseldi. Hangi ülkede kaç vaka var? En çok hangi ülkelerde koronavirüs nedeniyle ölüm gerçekleşti? İşte ülke ülke vaka sayıları...

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 31.01.2021 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021
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Vaka sayısı 100 milyonu geçti! Hangi ülkede kaç vaka var? Liste güncellendi...

genelinde her geçen gün yayılırken toplam sayısı 103 milyonu geçti. En çok ve vaka sayısı 'de görüldü. ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 142 bin 634 artışla 26 milyon 656 bin 909'a çıktı.

O EYALETLER ZİRVEDE

Vaka sayısı bakımından Kaliforniya, 3 milyon 296 bin 912 ile ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 370 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 713 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD 26,657,570

HİNDİSTAN 10,750,224

BREZİLYA 9,176,975

RUSYA 3,850,439

İNGİLTERE 3,796,088

FRANSA 3,177,879

İSPANYA 2,830,478

İTALYA 2,541,783

TÜRKİYE 2,470,901

ALMANYA 2,218,329

KOLOMBİYA 2,086,806

ARJANTİN 1,922,264

MEKSİKA 1,857,230

POLONYA 1,513,385

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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