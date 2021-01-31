Vaka sayısı 100 milyonu geçti! Hangi ülkede kaç vaka var? Liste güncellendi...

Dünya genelinde koronavirüs her geçen gün yayılırken toplam vaka sayısı 103 milyonu geçti. En çok can kaybı ve vaka sayısı ABD'de görüldü. ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 142 bin 634 artışla 26 milyon 656 bin 909'a çıktı.