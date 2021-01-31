Vaka sayısı 100 milyonu geçti! Hangi ülkede kaç vaka var? Liste güncellendi...
Dünya genelinde koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ederken toplam vaka sayısı 103 milyonu geçti. Toplam can kaybı da 2 milyon 200 binin üzerine çıkarken en çok vefat ABD'de gerçekleşti. ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 2 bin 900 artarak 450 bin 390'a yükseldi. Hangi ülkede kaç vaka var? En çok hangi ülkelerde koronavirüs nedeniyle ölüm gerçekleşti? İşte ülke ülke vaka sayıları...
DÜNYA AA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünya genelinde koronavirüs her geçen gün yayılırken toplam vaka sayısı 103 milyonu geçti. En çok can kaybı ve vaka sayısı ABD'de görüldü. ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 142 bin 634 artışla 26 milyon 656 bin 909'a çıktı.
O EYALETLER ZİRVEDE
Vaka sayısı bakımından Kaliforniya, 3 milyon 296 bin 912 ile ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 370 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 713 binden fazla vakayla Florida izliyor.
ABD 26,657,570
HİNDİSTAN 10,750,224
BREZİLYA 9,176,975
RUSYA 3,850,439
İNGİLTERE 3,796,088
FRANSA 3,177,879
İSPANYA 2,830,478
İTALYA 2,541,783
TÜRKİYE 2,470,901
ALMANYA 2,218,329
KOLOMBİYA 2,086,806
ARJANTİN 1,922,264
MEKSİKA 1,857,230