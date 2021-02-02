02 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Almanya Başbakanı Angela Merkel: Yaz ayına kadar herkes aşılanacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel: Yaz ayına kadar herkes aşılanacak

Almanya Başbakanı , Aşı Zirvesi’nin ardından yaptığı açıklamada ülkedeki tüm vatandaşların yaz aylarına kadar Covid-19’a karşı aşılanacağını söyledi. Merkel, ABD'nin üçüncü ülkelere aşı ihraç etmediğine dikkat çekerek, bütün ülkelerin aşı konusunda beklentilerinin Avrupa'daki aşı üreticileri olduğunun altını çizdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.02.2021 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021
ABONE OL
Almanya Başbakanı Angela Merkel: Yaz ayına kadar herkes aşılanacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın video konferans yöntemiyle katıldMerkel, zirvenin ardından yaptığı açıklamada, Almanya'daki her vatandaşın yaz aylarına kadar Covid-19'a karşı aşılanacağına dair söz verdi.

Aşılamanın salgından kurtulmanın bir parçası olduğunu belirten Başbakan Merkel, önümüzdeki haftalarda yaşanacak aşı sıkıntısının nasıl aşılacağı konusunu da zirvede ele aldıklarını söyledi.

73 MİLYON DOZ AŞI KONUSUNDA ANLAŞMA YAPILDI

Aşı üreten şirketler ile ilaç şirketleri arasındaki işbirliği sayesinde daha fazla aşı üretilebilmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu ifade eden Merkel, yaptıkları görüşmelerde BioNTech-Pfizer, Moderna ve Astrazeneca'dan 73 milyon aşı alınması konusunda anlaşma yapıldığını duyurdu.

AVRUPA'DA AŞI ÜRETİM KAPASİTESİ SINIRLI

Merkel, ABD'nin üçüncü ülkelere aşı ihraç etmediğine dikkat çekerek, bütün ülkelerin aşı konusunda beklentilerinin Avrupa'daki aşı üreticileri olduğunu vurguladı.

Avrupa'nın da üretim kapasitesinin sınırlı olduğuna değinen Merkel, aşı konusunda yaşanılan sıkıntının da bundan kaynaklandığını açıkladı.

SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 1 Şubat 2021e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiyede koronavirüsten kaç kişi öldü? SON DAKİKA | SAĞLIK BAKANLIĞI 1 ŞUBAT 2021'E AİT KOVİD-19 VAKA VE VEFAT TABLOSUNU AÇIKLADI | TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?
Vaka sayısı 100 milyonu geçti! Hangi ülkede kaç vaka var? Liste güncellendi... VAKA SAYISI 100 MİLYONU GEÇTİ! HANGİ ÜLKEDE KAÇ VAKA VAR? LİSTE GÜNCELLENDİ...
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA