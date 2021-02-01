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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 1 Şubat 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 1 Şubat 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. İşte1 Şubat 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

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Giriş Tarihi: 01.02.2021 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021
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SON DAKİKA: covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. İşte1 Şubat 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

Sağlık Bakanlığı 1 Şubat 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı SAĞLIK BAKANLIĞI 1 ŞUBAT 2021'E AİT KOVİD-19 VAKA VE VEFAT TABLOSUNU AÇIKLADI

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Son 24 saatte 141 bin 703 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 719 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 636 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 16 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 370 bin 431'e yükseldi.

Test sayısı 29 milyon 773 bin 125'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 485 bin 182, vefat sayısı 26 bin 117, ağır hasta sayısı 1615 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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