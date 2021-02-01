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İran yeni yerli uydu taşıyıcısı "Zülcenah"ı test etti

adını verdiği ve katı ile sıvı yakıtla çalışabilen motora sahip yeni uydu taşıyıcısını test etti. Zülcenah uydu taşıyıcısında daha önce test edilen 'da olduğu gibi sabit üsse ihtiyaç olmadığını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.02.2021 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021
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İran yeni yerli uydu taşıyıcısı Zülcenahı test etti

Uzay Birimi Sözcüsü Hüseyni, test edilen uydu taşıyıcısının yörüngede 500 kilometreye kadar çıkabildiğini ve 220 kilogramlık uydu taşıyabildiğini ifade etti.

Hüseyni, adı verilen yerli uydu taşıyıcısının ülkenin katı ve sıvı yakıtla çalışan en güçlü motoruna sahip olduğunu ve mevcut uydularla rekabet edebildiğini aktardı.

Bu uzay testinin en önemli kazanımının 750 ton itme gücüne sahip olan ve katı yakıtla çalışan en güçlü motorunun elde edilmesi olduğunu kaydeden Hüseyni, bu denemede yüksek teknolojinin kullanıldığını ifade etti.

Savunma Bakanlığı yetkilisi, Zülcenah uydu taşıyıcısında daha önce test edilen 'da olduğu gibi sabit üsse ihtiyaç olmadığını söyledi.

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