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Dünyanın gözü bu ziyarette! Salgının sıfır noktasındalar

Son dakika haberi... Koronavirüsün kaynağını araştırmak için 'in Vuhan kentine giden 'nün karantina süresi doldu. Araştırmalarına Çin'in en büyük hayvan ve deniz ürünleri pazarı olarak bilinen pazarında başladılar.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 31.01.2021 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021
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Dünyanın gözü bu ziyarette! Salgının sıfır noktasındalar

Yeni tip korona virüsün (Covid-19) kaynağını araştırmak için 14 Ocak'ta koronavirüs salgınının ortaya çıktığı 'in kentine gelen () ekibi, 14 günlük zorunlu karantina sürelerinin dolmasının ardından başlayan ziyaretlerine devam ediyor.

Ekip 29 Ocak'ta ilk korona virüs hastalarının tedavi edildiği Hubei Entegre Geleneksel Çin ve Batı Tıbbı Hastanesini dün ise 'ni ziyaret etmişti.

DSÖ ekibi bugün de kentteki en büyük hayvan ve deniz ürünleri pazarı 'yu pazarına gelerek incelmelerde bulundu.

DSÖ ekibinin Perşembe günü ile 'ni de ziyaret etmeyi planladığı açıklanmıştı.

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