Son dakika: Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy Rusya'da gözaltına alındı

Avukatının ise Navalnıy'e eşlik etmesine izin verilmedi. Navalnıy'nin 29 Aralık 2020'den bu yana arananlar listesinde olmasından dolayı bir sonraki duruşmaya kadar tutuklu kalacağı öğrenildi.

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