Türkiye karşıtlığıyla tanınan yeni bakanı Senato onayladı! ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken oldu
ABD'den gelen son dakika haberine göre Senato, Başkan Joe Biden'ın Dışişleri Bakanlığına aday gösterdiği Antony Blinken'ı onayladı. Antony Blinken ABD'de "Türkiye karşıtlığıyla" tanınan bir isim. Blinken geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmada Türkiye'yi "sözde stratejik ortak" olarak tanımlamış ve Başkan Erdoğan'ın Kıbrıs'taki iki devletli çözüm açıklamalarını eleştirmişti. ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Blinken ayrıca Türkiye'de gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişimi sonrası TBMM'yi ziyaret etmişti.
ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın Dışişleri Bakanlığına aday gösterdiği Antony Blinken'ı onayladı. Senato Genel Kurulunda yapılan oylamada, Blinken'ın bakanlığa adaylığı 22'ye karşı 78 oyla kabul edildi.
ONAYLANAN 4. İSİM OLDU
Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hazine Bakanı Janet Yellen ve Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines'ten sonra Biden'ın kabinesinde Senatodan onay alan dördüncü isim Blinken oldu. ABD'de Ulusal İstihbarat Direktörü de kabine üyesi olarak sayılıyor.
TÜRKİYE'Yİ "SÖZDE MÜTTEFİK" OLARAK TANIMLAMIŞTI
Geçtiğimiz hafta Blinken, Senato üyelerine yaptığı açıklamada, "Stratejik, sözde stratejik, ortağımızın Rusya'daki en büyük stratejik rakiplerimizden biriyle aynı çizgide olması fikri kabul edilemez" demişti.
BAŞKAN ERDOĞAN KARŞITI CÜMLELER...
Obama döneminde ABD'nin yabancı ülkelerdeki askerlerinin sınırlandırılması üzerinde çalışan Blinken, geçtiğimiz sene Donald Trump'ın Suriye'deki askerlerini çekme kararı ile ilgili tepki göstermişti. Başkan Erdoğan ile konuştuktan sonra Trump'ın bölgeden askerlerini çekme kararının "Amerika'nın güvenilirliğini zedelediğini" söyleyen Blinken, bu hamlenin PKK'nın Suriye uzantısı YPG/PYD'ye zarar verdiğini söylemişti.
ERDOĞAN'IN KIBRIS TAVRINDAN RAHATSIZ
Blinken, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tatar'ın iki devletli Kıbrıs çözümü açıklamasını üzülerek izliyoruz. Joe Biden uzun bir süredir barış ve huzurun olduğu çift bölgeli ve iki toplumlu bir federasyonu desteklediğini söylüyor" ifadesini kullanmıştı.
DOĞU AKDENİZ'DE TÜRKİYE KARŞITI OLACAK
Senato Dış İlişkiler Komisyonu yeni Başkanı Demokrat Partili Bob Menendez, ABD Başkanı Joe Biden'ın Dışişleri Bakanı adayı olan Antony Blinken'a Doğu Akdeniz ile ilgili yazılı bir soru iletti. Menendez Blinken'a, Yunanistan, İsrail ve Rum yönetimi ile ilişkileri artıran "Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı" yasasını nasıl sağlamlaştıracağını sordu. Blinken bu soruya yazılı olarak yanıt vererek, "Bakan olmam onaylanırsa, bu yasayı gözden geçireceğim. ABD'nin Yunanistan, İsrail ve Rum yönetimi arasındaki sağlam bağları desteklemek için Kongre ile çalışacağım. ABD ile Yunanistan arasındaki ilişkiler, Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımız için önemli. Obama-Biden döneminden başlayan bu bağları daha da derinleştirmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
15 TEMMUZ SONRASI TBMM ZİYARETİ
15 Temmuz'da gerçekleşen Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminden sonra Türkiye'ye gelen Blinken, bombalanan Meclis'i ziyaret etmişti. Blinken, "Ziyaretime meclisi ziyaret ederek başladım çünkü darbecilerin hava saldırısının etkisini ve verdikleri zararı görmek istedim. Çok duygu dolu bir deneyimdi. Benim için duygu doluydu çünkü ben de bizim Kongre'de 6 yıl görev aldım ve Türkiye'nin demokrasisinin kalbine olan bu saldırı gerçekten beni etkiledi. Dünya genelindeki insanların bu saldırının Türkiye'deki demokrasinin kalbine bir hançer olduğunu bilmesi gerekiyor. Neyse ki darbe girişimi başarısız oldu ve bizim de Türkiye ile olan ortaklığımız daha da güçlenmeli" demişti.
TÜRKİYE'YE YAPTIRIMI DESTEKLİYOR
Blinken, "ABD, mevcut yaptırımların Türkiye üzerindeki etkisini görmeli ve ardından daha fazlasının yapılmasına gerek olup olmadığına karar vermelidir" ifadelerini kullanmıştı.
Geçen ay ABD, Rusya'dan S-400 sistemleri aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye CAATSA yasası kapsamında yaptırım kararı almıştı.
ANTONY BLINKEN KİMDİR?
ABD'nin küresel imajını düzeltmesi beklenen 58 yaşındaki Blinken, Obama döneminde hem Beyaz Saray, hem Dışişleri Bakanlığı hem de ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinde önemli görevlerde bulundu.
Uzun yıllar Biden ile çalışan ve dış politikada 30 yıllık tecrübesi olan Blinken, Obama döneminde 2015-2017 yıllarında Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürüttü.
Yönetimin DEAŞ'a karşı mücadele, Asya ile ilişkileri yeniden dengeleme ve küresel mülteci krizi gibi konularda yürüttüğü diplomaside başı çeken Blinken, eski Başkan Barack Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığını görevinde de bulundu.
Obama'nın ilk döneminde Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı olan Blinken, Senato Dış İlişkiler Komitesinde de 2002-2008 yılları arasında Biden ile çalıştı.
Blinken, 1994-2001 yılları arasında eski Başkan Bill Clinton'ın Ulusal Güvenlik Konseyi'nde de yer aldı.
Biden ve Başkan Yardımcılığına seçilen Kamala Harris'e seçim kampanyası döneminde dış politika danışmanlığı yapan Blinken, öncesinde ise "Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement" adlı düşünce kuruluşunun direktörlüğünü yaptı.
Kamu görevlerinde bulunmadan önce "The New Republic" dergisinde muhabirlik yapan ve dış siyaset üzerine yazılar yazan Blinken, "Ally Versus Ally: America, Europe, and the Siberian Pipeline Crisis" kitabının da yazarı.
Lise eğitimini Paris'te alan Blinken, Harvard ve Columbia Üniversitelerinde hukuk okudu.