Madrid'deki fuar alanında Nisan 2020'de kurulan sahra hastanesinde tedavi gören Kovid-19 hastaları üzerinde yapılan araştırmalarda, "tat kaybı ile bağlantılı olarak dilde büyüme, dil üzerinde yara ve pürüzlerin de Kovid-19 belirtilerinden biri olduğu" ileri sürüldü.