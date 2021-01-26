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Koronavirüsün yeni belirtisini açıkladılar! İspanya'da geliştiren koronavirüs ilacı hayvanlarda yüzde 99 etkili oldu

İspanyol firması salgınına karşı geliştirdiği ilacın hayvanlar üzerindeki denemesinde yüzde 99 başarı sağlandığını duyurdu. Koronavirüs bulaşan hayvanlara verilen ilaç sayesinde yüzde 99'luk azalma olduğu belirtilirken, ilacın klinik denemelerinde 3.aşamaya geçileceği bilgisi verildi. Ayrıca makelede koronavirüsün yeni bir belirtisine de yer verildi. İşte detaylar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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Koronavirüsün yeni belirtisini açıkladılar! İspanya'da geliştiren koronavirüs ilacı hayvanlarda yüzde 99 etkili oldu

İspanyol firması 'ın salgınına karşı geliştirdiği ilacın hayvanlar üzerindeki denemesinde yüzde 99 başarı elde edildiği açıklandı.

AKCİĞERDEKİ VİRÜSÜ YOK ETTİ

Bilim dergisi Science'da yayımlanan makalede, Kovid-19 bulaşan hayvanların, Aplidin (plitidepsin) adlı ilaç verilerek incelendiği belirtildi. Makalede, hayvanların akciğerlerindeki Kovid-19 virüslerinde söz konusu ilaç sayesinde yüzde 99'luk azalma olduğu kaydedildi.

3.AŞAMAYA GEÇİLİYOR

Başlangıçta kanser tedavileri için tasarlanan ilacın alınan sonuçlardan sonra klinik denemelerde 3. aşamaya geçeceği ve Kovid-19'un tedavisi için klinik çalışmalarının genişletilebileceği ifade edildi. İlacın, insan hücrelerinde bulunan eEF1A proteinini bloke ederek çalıştığı ve Kovid-19'a karşı antiviral etkisinin olduğu bildirildi.

KOVİD 19'A DAİR YENİ BELİRTİ

Diğer yandan Madrid'deki La Paz Üniversite Hastanesi ve Madrid Sağlık Hizmetleri departmanına bağlı doktorların yaptığı bir çalışmada, Kovid-19'un belirtilerinin dilde, ayak tabanlarında ve avuç içlerinde de görülebileceği açıklandı.

Madrid'deki fuar alanında Nisan 2020'de kurulan sahra hastanesinde tedavi gören Kovid-19 hastaları üzerinde yapılan araştırmalarda, "tat kaybı ile bağlantılı olarak dilde büyüme, dil üzerinde yara ve pürüzlerin de Kovid-19 belirtilerinden biri olduğu" ileri sürüldü.

Araştırmada, daha çok ateş, öksürük, aşırı halsizlikle kendini gösteren Kovid-19'un aynı zamanda "avuç içlerinde ve ayak tabanlarında yanma hissi, soyulma ve kızarıklıkların oluştuğu küçük lekelerle de verebileceği" ifade edildi.

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