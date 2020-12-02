Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş Türkiye açıklaması: Türkler o konuda muazzam bir baskı yapacak
Son dakika haberi...İran'da 'nükleer babası' olarak anılan Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin ardından ülkede nükleer faaliyetlerin hızlandırılması sonrasında tüm dünyanın gözü bölgedeki gelişmelere çevrildi. Bu noktada 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin Türkiye'nin de adını geçirerek bir değerlendirmede bulundu.
Kasım'da yapılan seçimlerde ABD Başkanı seçilen Demokrat Joe Biden, New York Times gazetesine telefonla bir mülakat verdi.
NÜKLEER PROGRAMLARLA İLGİLENMEK DURUMUNDAYIZ
Thomas L. Friedman'a konuşan Biden, "Bakın, hassas füzelerden ve bölgeyi istikrarsızlaştıran başkaca tüm her türlü şey hakkında çok fazla konuşuluyor. Fakat bölgede biraz istikrarı sağlamak için en iyi yol, nükleer programla ilgilenmek" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE MUAZZAM BİR BASKI YAPACAK
Seçilmiş ABD Başkanı Biden, sözlerine şöyle devam etti: "İran nükleer bomba elde ederse, bu, Suudiler, Türkiye, Mısır ve diğerleri üzerinde kendi nükleer silahlarını elde etmek için muazzam bir baskı yapacak. Dünyanın o bölümünde ihtiyacımız olan en son kahrolası şey nükleer kapasitenin artırılması."
ANLAŞMALARLA İLGİLENECEĞİZ
Biden, "Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla danışma halinde, füze programına eğilmenin yanı sıra İran'ın nükleer kısıtlamalarını sıkılaştırmak ve uzatmak için müzakerelerle ve sonraki anlaşmalarla ilgileneceğiz" dedi.
NE OLMUŞTU?
İran Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK), nükleer faaliyetlerin hızlandırılmasını ve nükleer tesislerdeki denetimlerin sınırlandırılmasını zorunlu kılan yasa tasarısını Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve hükümet üyelerinin karşı çıkmasına rağmen bugün onaylamıştı.
İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye yönelik suikastın ardından Meclis'e getirilip onaylanan yasa, İran Atom Enerjisi Kurumu'nun uranyumu en az yüzde 20 zenginleştirmeye başlamasını ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmasını zorunlu kılıyor.
Nükleer anlaşma, İran'a uranyumu en fazla yüzde 3,67 zenginleştirebilme izin veriyordu.
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