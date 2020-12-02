Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş Türkiye açıklaması: Türkler o konuda muazzam bir baskı yapacak

TÜRKİYE MUAZZAM BİR BASKI YAPACAK

Seçilmiş ABD Başkanı Biden, sözlerine şöyle devam etti: "İran nükleer bomba elde ederse, bu, Suudiler, Türkiye, Mısır ve diğerleri üzerinde kendi nükleer silahlarını elde etmek için muazzam bir baskı yapacak. Dünyanın o bölümünde ihtiyacımız olan en son kahrolası şey nükleer kapasitenin artırılması."