02 Aralık 2020, Çarşamba
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş Türkiye açıklaması: Türkler o konuda muazzam bir baskı yapacak

Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş Türkiye açıklaması: Türkler o konuda muazzam bir baskı yapacak

Son dakika haberi...'da 'nükleer babası' olarak anılan 'nin öldürülmesinin ardından ülkede nükleer faaliyetlerin hızlandırılması sonrasında tüm dünyanın gözü bölgedeki gelişmelere çevrildi. Bu noktada 20 Ocak'ta 'da göreve başlayan ABD Başkanı konuya ilişkin 'nin de adını geçirerek bir değerlendirmede bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.12.2020 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020
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Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş Türkiye açıklaması: Türkler o konuda muazzam bir baskı yapacak

Kasım'da yapılan seçimlerde ABD Başkanı seçilen Demokrat , gazetesine telefonla bir mülakat verdi.

NÜKLEER PROGRAMLARLA İLGİLENMEK DURUMUNDAYIZ

Thomas L. Friedman'a konuşan Biden, "Bakın, hassas füzelerden ve bölgeyi istikrarsızlaştıran başkaca tüm her türlü şey hakkında çok fazla konuşuluyor. Fakat bölgede biraz istikrarı sağlamak için en iyi yol, nükleer programla ilgilenmek" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE MUAZZAM BİR BASKI YAPACAK

Seçilmiş ABD Başkanı Biden, sözlerine şöyle devam etti: "İran nükleer bomba elde ederse, bu, Suudiler, Türkiye, Mısır ve diğerleri üzerinde kendi nükleer silahlarını elde etmek için muazzam bir baskı yapacak. Dünyanın o bölümünde ihtiyacımız olan en son kahrolası şey nükleer kapasitenin artırılması."

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ANLAŞMALARLA İLGİLENECEĞİZ

Biden, "Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla danışma halinde, füze programına eğilmenin yanı sıra İran'ın nükleer kısıtlamalarını sıkılaştırmak ve uzatmak için müzakerelerle ve sonraki anlaşmalarla ilgileneceğiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK), nükleer faaliyetlerin hızlandırılmasını ve nükleer tesislerdeki denetimlerin sınırlandırılmasını zorunlu kılan yasa tasarısını Cumhurbaşkanı ve hükümet üyelerinin karşı çıkmasına rağmen bugün onaylamıştı.

İranlı bilim insanı 'ye yönelik suikastın ardından Meclis'e getirilip onaylanan yasa, İran Atom Enerjisi Kurumu'nun uranyumu en az yüzde 20 zenginleştirmeye başlamasını ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmasını zorunlu kılıyor.

Nükleer anlaşma, İran'a uranyumu en fazla yüzde 3,67 zenginleştirebilme izin veriyordu.

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