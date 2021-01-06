ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden Türkiye'ye karşı PKK/YPG'yi destekleyen McGurk'u kadrosuna katıyor
ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın, PKK/YPG'ye desteğiyle bilinen ABD'nin DAEŞ'le Mücadele eski Özel Temsilcisi Brett McGurk'e Ulusal Güvenlik Konseyi'nde görev vereceği belirtildi. Orta Doğu ve Kuzey Afrika masasının başına getirmesi beklenen McGurk, Türkiye karşıtlığıyla da tanınıyor.
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden tartışma yaratacak bir karar almaya hazırlanıyor. Biden, Obama döneminde görev yapan birçok diplomat ve bürokratı kadrosuna katmayı planlıyor.
Eski Dışişleri Bakanı John Kerry'nin özel kalemi Jon Finer'i ulusal güvenlik danışmanı yardımcısı, Obama döneminde İran nükleer müzakerelerini yürüten Wendy Sherman'ı ise dışişleri bakanı yardımcısı yapması bekleniyor.
Biden, Türkiye'ye düşmanlığı ve PKK/YPG terör örgütüne sevgisi ile bilinen ABD'nin DAEŞ'le Mücadele eski Özel Temsilcisi Brett McGurk'u da kadrosuna katacak. New York Times'ın haberine göre McGurk, Ulusal Güvenlik Konseyi'nde 'Orta Doğu ve Afrika Müdürü' olarak görev alacak.
TERÖR ÖRGÜTÜNDEN PLAKET ALMIŞTI
McGurk, görev yaptığı dönemde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde komutanlarından birinden plaket bile almıştı.