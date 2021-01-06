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ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden Türkiye'ye karşı PKK/YPG'yi destekleyen McGurk'u kadrosuna katıyor

ABD'nin seçilmiş Başkanı 'ın, PKK/YPG'ye desteğiyle bilinen ABD'nin DAEŞ'le Mücadele eski Özel Temsilcisi 'e 'nde görev vereceği belirtildi. ve masasının başına getirmesi beklenen McGurk, karşıtlığıyla da tanınıyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.01.2021 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021
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ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden Türkiye'ye karşı PKK/YPG'yi destekleyen McGurk'u kadrosuna katıyor

ABD başkanlığına seçilen tartışma yaratacak bir karar almaya hazırlanıyor. Biden, Obama döneminde görev yapan birçok diplomat ve bürokratı kadrosuna katmayı planlıyor.





Eski Dışişleri Bakanı 'nin özel kalemi 'i ulusal güvenlik danışmanı yardımcısı, Obama döneminde İran nükleer müzakerelerini yürüten 'ı ise dışişleri bakanı yardımcısı yapması bekleniyor.


Biden, 'ye düşmanlığı ve PKK/YPG terör örgütüne sevgisi ile bilinen ABD'nin DAEŞ'le Mücadele eski Özel Temsilcisi 'u da kadrosuna katacak. 'ın haberine göre McGurk, 'nde ' ve Afrika Müdürü' olarak görev alacak.



TERÖR ÖRGÜTÜNDEN PLAKET ALMIŞTI
McGurk, görev yaptığı dönemde terör örgütü PKK'nın kolu YPG'nin sözde komutanlarından birinden plaket bile almıştı.

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