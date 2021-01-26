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Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan Filistin açıklaması: Yardımlar yeniden başlatılacak

Son dakika haberi... Başkanı seçilmesinin ardından aldığı flaş kararlara bir yenisini daha ekledi. Joe Biden, Donald Trump döneminde askıya alınan 'e yönelik yardımların yeniden başlatılacağını duyururken iki devletli bir çözüm için çalışacaklarını açıkladı. Biden geçtiğimiz dönemde İsrail'in Batı Şeria'nın büyük bir bölümünü ilhak etmesini içeren Trump planına karşı çıkmıştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan Filistin açıklaması: Yardımlar yeniden başlatılacak

Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler (BM) elçisi, yönetiminin Trump döneminde askıya alınan 'e olan yardımın geri getirileceğini ve iki devletli çözüm için çalışılacağını duyurdu.

FİLİSTİNLİLER TRUMP'IN GİDİŞİYLE RAHATLADI

Filistinliler, Başkanı Donald Trump'ın başkanlık yarışında kaybettiğinin ilan edilmesi sonrasında büyük bir rahatlama yaşadı.

BIDEN YARDIMI DEVAM ETTİRECEK

ABD Birleşmiş Milletler (BM) elçisi, Joe Biden yönetiminin Trump döneminde kesilen Filistin'e olan yardımın geri getirileceğini ve iki devletli çözüm için çalışılacağını duyurdu.

TRUMP İLİŞKİLERİ KESMİŞTİ

Filistinliler, sert bir şekilde reddettikleri barış planı kapsamında 2018 yılında ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasının ardından Donald Trump yönetimiyle siyasi, ardından da güvenlik ilişkilerini kesmişti.

BAŞKA ALANLARA KAYDIRMIŞTI

Trump döneminde ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Gazze ve Batı Şeria'ya yapılan 200 milyon dolarlık ekonomik yardımın başka alanlara kaydırılmasını istediğini açıklamıştı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İSTİYOR

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Batı Şeria'nın büyük bir bölümünü ilhak etmesini içeren Trump planına karşı çıkmış ve 1967 sınırlarında bir Filistin devletinin kurulmasını sağlamak için iki devletli çözüm ilkesine bağlılığını ilan etmişti.

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