Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan Filistin açıklaması: Yardımlar yeniden başlatılacak

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İSTİYOR

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Batı Şeria'nın büyük bir bölümünü ilhak etmesini içeren Trump planına karşı çıkmış ve 1967 sınırlarında bir Filistin devletinin kurulmasını sağlamak için iki devletli çözüm ilkesine bağlılığını ilan etmişti.