Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan Filistin açıklaması: Yardımlar yeniden başlatılacak
Son dakika haberi...ABD Başkanı Joe Biden seçilmesinin ardından aldığı flaş kararlara bir yenisini daha ekledi. Joe Biden, Donald Trump döneminde askıya alınan Filistin'e yönelik yardımların yeniden başlatılacağını duyururken iki devletli bir çözüm için çalışacaklarını açıkladı. Biden geçtiğimiz dönemde İsrail'in Batı Şeria'nın büyük bir bölümünü ilhak etmesini içeren Trump planına karşı çıkmıştı.
FİLİSTİNLİLER TRUMP'IN GİDİŞİYLE RAHATLADI
Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık yarışında kaybettiğinin ilan edilmesi sonrasında büyük bir rahatlama yaşadı.
BIDEN YARDIMI DEVAM ETTİRECEK
ABD Birleşmiş Milletler (BM) elçisi, Joe Biden yönetiminin Trump döneminde kesilen Filistin'e olan yardımın geri getirileceğini ve iki devletli çözüm için çalışılacağını duyurdu.
TRUMP İLİŞKİLERİ KESMİŞTİ
Filistinliler, sert bir şekilde reddettikleri barış planı kapsamında 2018 yılında ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasının ardından Donald Trump yönetimiyle siyasi, ardından da güvenlik ilişkilerini kesmişti.
BAŞKA ALANLARA KAYDIRMIŞTI
Trump döneminde ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Gazze ve Batı Şeria'ya yapılan 200 milyon dolarlık ekonomik yardımın başka alanlara kaydırılmasını istediğini açıklamıştı.
İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İSTİYOR
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Batı Şeria'nın büyük bir bölümünü ilhak etmesini içeren Trump planına karşı çıkmış ve 1967 sınırlarında bir Filistin devletinin kurulmasını sağlamak için iki devletli çözüm ilkesine bağlılığını ilan etmişti.