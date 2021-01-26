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Clinton ailesi katil PKK'ya dizi çekecek!

Son dakika haberine göre; Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile kızı Chelsea Clinton'ın prodüksiyon şirketinden skandal hamle geldi. Clinton ailesi 'nin şehrindeki eli kanlı YPG/'lı kadın teröristleri anlatan bir kitabın televizyon dizisi haklarını satın aldığı bildirildi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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Clinton ailesi katil PKK'ya dizi çekecek!

Clintonların ortağı olduğu HiddenLight Prodüksiyon şirketinin, yazar 'ın terör örgütü DEAŞ'a karşı 'nin kuzeyinde YPG/ saflarında "savaşan" kadınları anlatan "'nin Kızları: İsyan, Cesaret ve Adaletin Hikayesi" kitabının TV program haklarını aldığı kaydedildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİN ÇEKİLECEK DİZİYİ DUYURDU

adlı haber sitesindeki habere göre, Clinton, söz konusu yapımın kendi şirketlerinin amacına uygun olduğunu ifade ederek "'Kobani'nin Kızları' hikayesini dünyanın her yerinden izleyicilere sunmaktan daha heyecan verici bir şey olamaz." değerlendirmesini yaptı.

Clinton ve kızı Chelsea, insan hikayelerine odaklanan içerikte film, TV ve dijital platformlar için belgesel ve drama yapımlar oluşturmak amacıyla diğer bir ortak dahil Aralık 2020'de HiddenLight Prodüksiyon şirketini kurmuşlardı.

medyası, Ekim 2014-Ocak 2015 arasında Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kobani şehrini kuşatan karşı, terör örgütü YPG/PKK saflarında "savaşan" kadın teröristlerin hikayelerine sayfalarında ve ekranlarında geniş yer ayırmıştı.

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