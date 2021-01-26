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ABD tarihinde bir ilk: Janet Yellen Hazine Bakanı oldu! Özel kalem müdürü ise Türk asıllı Didem Nişancı

, Başkan 'ın Hazine Bakanlığına aday gösterdiği eski Merkez Bankası () Başkanı 'a onay verdi. Yellen, ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın oldu. Öte yandan Yellen'a Hazine Bakanlığı görevinde özel kalem müdürü olarak Türk asıllı eşlik edecek.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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ABD tarihinde bir ilk: Janet Yellen Hazine Bakanı oldu! Özel kalem müdürü ise Türk asıllı Didem Nişancı

Genel Kuruluna yapılan oylamada, 84 senatör Yellen'ın Hazine Bakanı olması için "evet" oyu verirken, 15 senatör "hayır" oyu kullandı. Böylece Yellen, tarihinde Hazine Bakanlığı görevine gelen ilk kadın oldu.

Yellen, cuma günü de Finans Komitesinden onay almıştı.



Tecrübeli bir ekonomist olan Yellen, 2014'te 'in ilk kadın başkanı olmuştu. Eski ABD Başkanı 'ın Yellen'ı yeniden Fed başkanlığına aday göstermemesiyle söz konusu göreve 2018'de atanmıştı.

Yellen, Senatonun Finans Komitesinde 19 Ocak'ta yaptığı konuşmada, Hazine Bakanlığı görevine atamasının onaylanması halinde kentlerde ve kırsal bölgelerde yaşayan Amerikalı işçilerin ihtiyaçlarına ve rekabetçi bir ekonomiye sahip olmaya odaklanacağını belirtmişti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında daha fazla desteğe ihtiyaç olacağını vurgulayan Yellen, "Tarihi düşük seviyelerdeki faiz oranlarıyla yapabileceğimiz en akıllıca şey büyük oynamak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Öte yandan, Yellen'a Hazine Bakanlığı görevinde özel kalem müdürü olarak Türk asıllı eşlik edecek.

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