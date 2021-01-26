ABD tarihinde bir ilk: Janet Yellen Hazine Bakanı oldu! Özel kalem müdürü ise Türk asıllı Didem Nişancı

Senato Genel Kuruluna yapılan oylamada, 84 senatör Yellen'ın Hazine Bakanı olması için "evet" oyu verirken, 15 senatör "hayır" oyu kullandı. Böylece Yellen, ABD tarihinde Hazine Bakanlığı görevine gelen ilk kadın oldu.

Yellen, cuma günü de ABD Senatosu Finans Komitesinden onay almıştı.