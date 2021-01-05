Koronavirüste yeni mutasyon paniği! Daha tehlikeli

Koronavirüsün yeni bir mutasyonunun tespit edildiği Güney Afrika'da tehlike çanları çalıyor. Üretilen koronavirüs aşılarının, İngiltere'de gözlenen ve birçok Avrupa ülkesine yayılan mutasyondan daha farklı ve daha tehlikeli olan virüse karşı etkili olup olmadığı bilinmiyor.