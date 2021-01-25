Putin o iddialar hakkında ilk kez konuştu: "Beyin yıkamaya karar verdiler"

Söz konusu saraya yönelik iddiaların "halkın beynini yıkamak" için kullanıldığını öne süren Putin, "Bu iddialar zaten 10 yıldan fazla bir süredir dolaşımda. Şimdi, uygun bir zamanda, her şeyi bir araya getirdiler ve tüm bu iddialarla vatandaşlarımızın beyinlerini yıkamaya karar verdiler, internette bir tür video serisi başlattılar. Böyle bir mülk için bazı tapular veya faturalar, çeşitli izler bulunması gerekir." dedi.