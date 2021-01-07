Son dakika! DSÖ'den Avrupa'ya 'mutasyon' uyarısı: "Daha fazlasını yapın"

Kluge, daha bulaşıcı olan yeni türün, 22 Avrupa ülkesinde tespit edildiğine dikkat çekerek, "Bu endişe verici duruma karşı kısa bir süre için yaptığımızdan daha fazlasını yapmamız gerekiyor. COVID-19'un yayılımını azaltmak, COVID-19 servislerini rahatlatmak ve hayat kurtarmak için hepimizin bildiği temel tedbirlerdi, daha fazla uygulamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.