25 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vuçiç: Ülkede Covid-19'un yeni türü tespit edildi

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vuçiç: Ülkede Covid-19'un yeni türü tespit edildi

Devlet Başkanı yaptığı açıklamada, İngiltere’nin başkenti Londra'dan gelen bir kadında, Covid-19’un yeni türünün tespit edildiğini duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
ABONE OL
Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vuçiç: Ülkede Covid-19'un yeni türü tespit edildi

Coronavirüsün İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan yeni türü 'a sıçradı. Sırbistan Devlet Başkanı yaptığı açıklamada, İngiltere'nin başkenti Londra'dan Sırbistan'a gelen bir kadında, Covid-19'un yeni türünün tespit edildiğini duyurdu.

"AŞILAMAYA DEVAM ETMEK ÖNEMLİ"

Vuçiç, yeni türün tespit edildiği kadın ile temaslı olan herkesin karantina altına alındığını aktarırken, "Yeni tür zamanında tespit edildi ve herhangi bir kilitlenme olmayacak. Aşılamaya devam etmek önemli" dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Sırbistan'da şu ana kadar Pfizer-BioNTech, Sputnik V ve Sinopharm'ın geliştirdiği Covid-19 aşıları ile yaklaşık 172 bin kişi aşılandı.

Balkanların batı bölgesinde aşılama sadece Sırbistan ve Arnavutluk'ta başladı, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ ve Kuzey Makedonya'da ise henüz Covid-19'a karşı aşılamalar başlamadı.

7 milyonluk nüfusa sahip Sırbistan'da toplam vaka sayısı 383 bin 603'e, toplam can kaybı ise 3 bin 886'ya ulaştı.

Hangi ülkede kaç vaka var? Kaç kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti? Ülke ülke rakamlar açıklandı! HANGİ ÜLKEDE KAÇ VAKA VAR? KAÇ KİŞİ KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ? ÜLKE ÜLKE RAKAMLAR AÇIKLANDI!
Fransa Bilim Konseyi Başkanı Jean François Delfraissy: Covid-19 mutasyonu oyunun kurallarını tamamen değiştirdi! FRANSA BİLİM KONSEYİ BAŞKANI JEAN FRANÇOİS DELFRAİSSY: COVİD-19 MUTASYONU OYUNUN KURALLARINI TAMAMEN DEĞİŞTİRDİ!
Sağlık Bakanlığı 24 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? SAĞLIK BAKANLIĞI 24 OCAK 2021'E AİT KOVİD-19 VAKA VE VEFAT TABLOSUNU AÇIKLADI | TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?
Fransa'da kıtlık paniği: Halk gıda stoklamaya başladı! İşte en çok talep gören ürünler... FRANSA'DA KITLIK PANİĞİ: HALK GIDA STOKLAMAYA BAŞLADI! İŞTE EN ÇOK TALEP GÖREN ÜRÜNLER...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA