Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vuçiç: Ülkede Covid-19'un yeni türü tespit edildi

"AŞILAMAYA DEVAM ETMEK ÖNEMLİ"



Vuçiç, yeni türün tespit edildiği kadın ile temaslı olan herkesin karantina altına alındığını aktarırken, "Yeni tür zamanında tespit edildi ve herhangi bir kilitlenme olmayacak. Aşılamaya devam etmek önemli" dedi.