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Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanlığı 24 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Sağlık Bakanlığı 24 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük sayısını açıkladı. Ülke genelinde uzunca bir süredir uygulanan kısıtlamalar sonrası vakalardaki gözle görülür düşüş dikkat çekiyor. İşte 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

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Giriş Tarihi: 24.01.2021 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021
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Sağlık Bakanlığı 24 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük sayısını açıkladı. İşte 23 Ocak 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

24 OCAK KOVİD-19 TABLOSU

Ayrıntılar geliyor...

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KOVID-19 TABLOLARI...

23 OCAK

22 OCAK

21 OCAK

20 OCAK

19 OCAK

18 OCAK

17 OCAK

16 OCAK

15 OCAK

14 OCAK

Sağlık Bakanlığı 23 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? SAĞLIK BAKANLIĞI 23 OCAK 2021'E AİT KOVİD-19 VAKA VE VEFAT TABLOSUNU AÇIKLADI | TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

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