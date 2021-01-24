Sağlık Bakanlığı 24 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ülke genelinde uzunca bir süredir uygulanan kısıtlamalar sonrası vakalardaki gözle görülür düşüş dikkat çekiyor. İşte 24 Ocak 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
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Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. İşte 23 Ocak 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
24 OCAK KOVİD-19 TABLOSU
Ayrıntılar geliyor...
GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KOVID-19 TABLOLARI...
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SAĞLIK BAKANLIĞI 23 OCAK 2021'E AİT KOVİD-19 VAKA VE VEFAT TABLOSUNU AÇIKLADI | TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?