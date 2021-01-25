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Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn: Covid-19 ile mücadele için 200 bin doz antikor ilacı satın aldık

, yeni tip coronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 200 bin doz satın alındığını bildirdi. Peki, Almanya'nın antikor ilacında tercih ettiği ilaçlar hangileri? İşte detaylar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
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Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn: Covid-19 ile mücadele için 200 bin doz antikor ilacı satın aldık

Sağlık Bakanı Spahn, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, 400 milyon avro karşılığı 200 bin doz satın alındığını belirterek, ilaçların gelecek hafta ihtisas hastanelerine dağıtılacağını kaydetti.

Ülkesinin bu ilacı Avrupa Birliğinde kullanan ilk ülke olacağına dikkati çeken Spahn, "Antikor pasif bir aşı gibi çalışıyor. Bu antikorların uygulanması, erken dönemde yüksek riskli hastalara yardımcı olabilir." ifadesini kullandı.

Alman medyasında yer alan haberlerde ise satın alınan antikor ilacının, ABD ilaç şirketi Eli Lilly tarafından geliştirilen Bamlanivimab ve yine ABD'li üretici 'a ait aynı anda uygulanan Casirivimab ile İmdevimab olduğu aktarıldı.

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