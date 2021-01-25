Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn: Covid-19 ile mücadele için 200 bin doz antikor ilacı satın aldık

Alman medyasında yer alan haberlerde ise satın alınan antikor ilacının, ABD ilaç şirketi Eli Lilly tarafından geliştirilen Bamlanivimab ve yine ABD'li üretici Regeneron'a ait aynı anda uygulanan Casirivimab ile İmdevimab olduğu aktarıldı.

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