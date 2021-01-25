GÜNEY AFRİKA VE BREZİLYA MUTASYONLARI AŞININ ETKİSİNİ YÜZDE 40 AZALTIYOR



Aynı zamanda Fransa'da aşılama konusuna değinen Delfraissy, Covid-19 mutasyonlarının ortaya çıkmasının Fransa'da uygulanan aşı stratejilerini de değiştirebileceğini vurguladı.

Delfraissy, İngiliz mutasyonunun aşıya duyarlı olduğunu belirterek, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarının aşılamalara karşı direncinin daha güçlü olduğunu ve aşının etkisini yüzde 40 azaltabildiğini ifade etti.



Öte yandan Fransa'da toplam vaka sayısı 3 milyon 53 bin 617'ye, toplam can kaybı ise 73 bin 49'a yükseldi.