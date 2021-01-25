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Fransa Bilim Konseyi Başkanı Jean François Delfraissy: Covid-19 mutasyonu oyunun kurallarını tamamen değiştirdi!

Başkanı Jean François Delfraissy, 'da coronavirüs () ile mücadele kapsamında tekrardan sokağa çıkma yasağının uygulanabileceğini belirterek, “Son 3 haftadır mutasyonlar oyunun kurallarını tamamen değiştirdi” dedi. Virüsün mutasyonunun, aşısının etkinliğini yaklaşık yüzde 40 oranında azaltabildiğini belirten Delfraissy, son haftalarda birkaç yeni mutasyonun daha Fransa'ya girişinin durumları değiştirdiğini belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
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Fransa Bilim Konseyi Başkanı Jean François Delfraissy: Covid-19 mutasyonu oyunun kurallarını tamamen değiştirdi!

Coronavirüsün () yeni mutasyonları dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Başkanı Jean François Delfraissy, mutasyonları hakkında bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Durumu tamamen değiştiriyor, Covid-19 aşısının etkisini azaltıyor" ifadelerini kullandı.

Konsey Başkanı Delfraissy, Covid-19'un mutasyonlarının özellikle başkent 'te olmak üzere ülke genelinde artmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Virüsün mutasyonunun, Covid-19 aşısının etkinliğini yaklaşık yüzde 40 oranında azaltabildiğini belirten Delfraissy, son haftalarda birkaç yeni mutasyonun daha 'ya girişinin durumları değiştirdiğini ifade etti.

"DAHA HIZLI YAYILIYORLAR"

Delfraissy, "Son 3 haftadır mutasyonlar oyunun kurallarını tamamen değiştirdi. Çeşitli şekillerde ortaya çıkıyorlar ve daha yüksek bulaşma faktörlerine sahipler. Daha hızlı yayılıyorlar" dedi.

Bulaşmaların yaklaşık yüzde 2'sinin mutasyona uğramış virüs olduğunun tespit edildiğini dile getiren Delfraissy, "Araştırmalarımız, mutasyona uğrayan virüsü taşıyan vaka sayısının çok daha yüksek olduğu yönünde. virüsünün, Paris kenti de dahil olmak üzere bazı bölgelerde bulaşma oranının yüzde 9'unu oluşturduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı.

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FRANSA'DA YENİDEN KARANTİNA SİNYALİ

Konseyi Başkanı, tekrar karantinaya girme kararının kaçınılmaz olduğuna dikkat çekerek, "Muhtemelen kontrol altına alınmaya çalışılacak. Tekrar sokağa çıkma yasağı uygulanacak" dedi.

GÜNEY AFRİKA VE BREZİLYA MUTASYONLARI AŞININ ETKİSİNİ YÜZDE 40 AZALTIYOR

Aynı zamanda Fransa'da aşılama konusuna değinen Delfraissy, Covid-19 mutasyonlarının ortaya çıkmasının Fransa'da uygulanan aşı stratejilerini de değiştirebileceğini vurguladı.

Delfraissy, İngiliz mutasyonunun aşıya duyarlı olduğunu belirterek, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarının aşılamalara karşı direncinin daha güçlü olduğunu ve aşının etkisini yüzde 40 azaltabildiğini ifade etti.

Öte yandan Fransa'da toplam vaka sayısı 3 milyon 53 bin 617'ye, toplam can kaybı ise 73 bin 49'a yükseldi.

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