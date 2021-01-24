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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif: Azerbaycan'ın topraklarını geri almasından mutluyuz

Dışişleri Bakanı , 'ın Dağlık 'da işgalindeki topraklarını geri almasından mutluluk duyduklarını söyledi. 'in açıklamasında "Kardeş ülke Azerbaycan" mesajı dikkat çekti

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 24.01.2021 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021
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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif: Azerbaycan'ın topraklarını geri almasından mutluyuz

, , ve 'yi de kapsayan bölge turu kapsamında 'ın başkenti 'ye giden Zarif, havalimanında medyasına yaptığı açıklamada ziyaretin içeriğiyle ilgili bilgi verdi.

"KARDEŞ ÜLKE AZERBAYCAN..."

Temaslarında bölgesel iş birliğini ele alacaklarını aktaran Zarif, "Kardeş ülke Azerbaycan'ın topraklarını geri almasından mutluyuz. Bugün Azeri toprakları Azerbaycan halkının elindedir. Halkın kurtarılan bölgelerdeki evlerine süratle dönmesi için yardım etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"MÜZAKERE YAPACAĞIZ""

Azerbaycanlı yetkililerle 'daki istikrar, barış ve yeniden imar konularını konuşacaklarını kaydeden Zarif, transit geçişler ve Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru ile ilgili de müzakerelerde bulunacaklarını sözlerine ekledi.

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