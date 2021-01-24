İngiltere'de 24 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı! Ölü sayısı 100 bin sınırına yaklaştı





HANCOCK: "KARANTİNANIN KALKMASINA ÇOK UZUN YOL VAR"

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, daha hızlı yayılan ve daha ölümcül olduğu tespit edilen korona virüs mutasyonu nedeniyle "gerçekten endişeli" olduğunu ve ülke genelinde uygulanmakta olan karantinanın kaldırılabilmesi için "çok uzun yol" olduğunu belirtti.