ABD tarihinde bir ilk! Trump’ın azil davası 8 Şubat haftasına ertelendi

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, dün akşam Cumhuriyetçilerle anlaşmaya vardıktan sonra Trump'a hukuk ekibini örgütleme ve savunma hazırlama şansı vermek için azil davasının 8 Şubat haftasına ertelendiğini duyurdu.



Trump mahkum olursa senato, hiçbir zaman göreve gelmemesi için oy kullanabilir ve Trump'ın siyasi, politik kariyeri son bulabilir. Donald Trump, sadece 4 yıl başkanlık yaptığı için ABD yasalarına göre Trump'ın 4 yıl daha başkan olma şansı bulunuyor.

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