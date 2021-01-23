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ABD tarihinde bir ilk! Trump’ın azil davası 8 Şubat haftasına ertelendi

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak Washington olaylarıyla ilgili olarak senatodaki görevden alma davası, 8 Şubat haftasında başlayacak. ABD tarihinde ilk kez eski bir ABD başkanı, görevden ayrıldıktan sonra bu tür suçlamalarla karşılaşacak.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 23.01.2021
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ABD tarihinde bir ilk! Trump’ın azil davası 8 Şubat haftasına ertelendi

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, dün akşam Cumhuriyetçilerle anlaşmaya vardıktan sonra Trump'a hukuk ekibini örgütleme ve savunma hazırlama şansı vermek için azil davasının 8 Şubat haftasına ertelendiğini duyurdu.

Trump mahkum olursa senato, hiçbir zaman göreve gelmemesi için oy kullanabilir ve Trump'ın siyasi, politik kariyeri son bulabilir. Donald Trump, sadece 4 yıl başkanlık yaptığı için ABD yasalarına göre Trump'ın 4 yıl daha başkan olma şansı bulunuyor.

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