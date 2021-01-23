Son dakika: Sağlık Bakanlığından flaş "aşıda dolandırıcılık" uyarısı

E-NABIZ VURGUSU



Aşı sırasını öğrenmek için e-Nabız uygulamasına girerek Covid-19 aşısı yapılacak grupta yer alınıp alınmadığının kontrol edilebileceği vurgulanarak, "Aşı yapılacak grupta olup olmadığınızı SMS ile öğrenmek için 'Aşı' yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının 4 hanesini yazıp 2023'e SMS gönderebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

Güvenilir güncel bilgi için http://covid19asi.saglik.gov.tr