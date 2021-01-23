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Son dakika: Sağlık Bakanlığından flaş "aşıda dolandırıcılık" uyarısı

haberi... 'nca, bakanlık tarafından gönderilmiş izlenimi verilen ' sıranız geldi' içerikli sahte SMS ile vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiği belirtilerek, SMS'de yer alan linke tıklanılmaması uyarısında bulunuldu.

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Giriş Tarihi: 23.01.2021 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığından flaş aşıda dolandırıcılık uyarısı

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ' sıranız geldi' içerikli sahte SMS'lere ilişkin önemli bir uyarı yapıldı.

Bakanlık tarafından gönderilmiş izlenimi verilen mesajlar ile vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiği belirtilerek, "Dolandırıcıların gönderdikleri SMS'de yer alan linke tıklayan vatandaşların kişisel bilgileri dolandırıcıların eline geçmektedir. Bakanlık vatandaşlara 'aşı sıranız geldi' içerikli bir SMS göndermemektedir. Kişisel bilgilerinizi ve kimlik bilgilerinizi kimseyle paylaşmayınız, kısa mesajda yer alan linke tıklamayınız" denildi.

E-NABIZ VURGUSU

Aşı sırasını öğrenmek için uygulamasına girerek yapılacak grupta yer alınıp alınmadığının kontrol edilebileceği vurgulanarak, "Aşı yapılacak grupta olup olmadığınızı SMS ile öğrenmek için 'Aşı' yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının 4 hanesini yazıp 2023'e SMS gönderebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

Güvenilir güncel bilgi için http://covid19asi.saglik.gov.tr

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