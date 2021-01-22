Sağlık Bakanlığı 22 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de korona virüsten kaç kişi öldü?
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. İşte 22 Ocak 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı.
İşte 22 Ocak 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
22 OCAK KOVİD-19 TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 163 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 149 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 3 oldu, 6 bin 18 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 296 bin 50'ye yükseldi.
İŞTE GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KOVID-19 TABLOLARI...
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