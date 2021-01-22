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Sağlık Bakanlığı 22 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de korona virüsten kaç kişi öldü?

haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. İşte 22 Ocak 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

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Giriş Tarihi: 22.01.2021 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021
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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı.

İşte 22 Ocak 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

22 OCAK KOVİD-19 TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 163 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 149 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 3 oldu, 6 bin 18 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 296 bin 50'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı 22 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu duyurdu SAĞLIK BAKANLIĞI 22 OCAK 2021'E AİT KOVİD-19 VAKA VE VEFAT TABLOSUNU DUYURDU

İŞTE GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KOVID-19 TABLOLARI...

21 OCAK

20 OCAK

19 OCAK

18 OCAK

17 OCAK

16 OCAK

15 OCAK

14 OCAK

13 OCAK

12 OCAK

11 OCAK

10 OCAK

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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