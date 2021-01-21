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KKTC'deki son deprem Meclis’te de hissedildi! İşte korku dolu o anlar

Son dakika haberleri... ’nde () meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin etkileri, ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi () Meclisi’nde de hissedildi. Korku dolu anlar anbean kameralara böyle yansıdı.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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KKTC'deki son deprem Meclis’te de hissedildi! İşte korku dolu o anlar

(EMSC) tarafından yapılan açıklamada, 'nin () kentinde saat 17.27'de 5.3 büyüklüğündeki deprem meydana geldiği belirtilmişti. Deprem başkent ve 'de de hissedilmişti. Vatandaşlar ise depremin ardından kendilerini sokağa atmıştı.

DEPREM ANI KAMERADAYA BÖYLE YANSIDI

'na bağlı verilerine göre ise, meydana gelen depremin 5.0 büyüklüğünde olduğu belirtildi. 'deki yerel basını tarafından aktarılan verilere göre, depremin bölgesindeki büyüklüğü ise 5.4 olarak belirtildi.


KKTC'deki Cumhuriyet Meclisi ve GKRY Meclisi'nde yapılan oturumlar sırasında meydana gelen deprem anları ise kameralara yansıdı.

Öte yandan meydana gelen depremde, can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

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KKTC'deki son deprem Meclis’te de hissedildi! İşte korku dolu o anlar KKTC'DEKİ SON DEPREM MECLİS’TE DE HİSSEDİLDİ! İŞTE KORKU DOLU O ANLAR

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