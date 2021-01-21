Almanya Başbakanı Angela Merkel'den koronavirüs itirafı: Günlük ölü sayısı şok edici derecede yüksek



Salgının uluslararası bir felaket olduğunu belirten Başbakan Merkel, "Önlem almasaydık, vaka sayıları çok daha yüksek seviyede olurdu. Üçüncü bir enfeksiyon dalgasını önlemek için çok geç kalabilirdik. Gelecekle ilgili endişelerimiz ve virüsün mutasyonunun hızla yayılmasını dikkate alarak eyalet başbakanlarıyla kısıtlamaların uzatılmasına karar verdik" diye konuştu.