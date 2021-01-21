Almanya Başbakanı Angela Merkel'den koronavirüs itirafı: Günlük ölü sayısı şok edici derecede yüksek
Almanya koronavirüsle boğuşuyor. Başbakan Angela Merkel, korona virüs salgınının son durumuna ilişkin, "Günlük ölü sayısı şok edici derecede yüksek açıklamasında bulundu.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'de düzenlediği gerçekleştirdiği basın toplantısında korona virüs salgınının son durumuna yönelik açıklamalarda bulundu.
Salgının zor aşamasında olduklarını belirten Merkel, "Tehlike bizim için daha somut hale gelene kadar beklememeliyiz. Günlük ölü sayısı şok edici derecede yüksek" dedi.
Merkel, korona virüs mutasyonları hakkında büyük endişe duyduğunu, yeni virüs türlerinin yayılırsa salgınlarla mücadelede ilerlemenin tehlikede olacağı konusunda uyardı.
Salgının uluslararası bir felaket olduğunu belirten Başbakan Merkel, "Önlem almasaydık, vaka sayıları çok daha yüksek seviyede olurdu. Üçüncü bir enfeksiyon dalgasını önlemek için çok geç kalabilirdik. Gelecekle ilgili endişelerimiz ve virüsün mutasyonunun hızla yayılmasını dikkate alarak eyalet başbakanlarıyla kısıtlamaların uzatılmasına karar verdik" diye konuştu.