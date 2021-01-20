ABD'de bir devir sona erdi! ABD Başkanı Donald Trump veda etti

HİÇ EN KOLAY YOLUN PEŞİNDE OLMADIM

Trump, Kovid-19 sürecinde ABD'nin iyi iş çıkardığını ifade ederek, aşı çalışmalarını da "tıbbi mucize" olarak nitelendirdi.

Bir başkan olarak her zaman ABD'nin çıkarlarının kendisinin önceliği olduğunu belirten Trump, "Şu zamana kadar hiç en kolay yolun peşinde olmadım, aslına bakarsanız bu en zor olanıydı. En az eleştirileceğimiz yolları da seçmedim. Çok çetin savaşlar verdim, çok zor seçimler yaptım, çünkü siz beni bunun için seçmiştiniz." ifadelerini kullandı.

Trump, ülkede ifade özgürlüğünün de önemli köşe taşlarından biri olduğunun altını çizerek, "Kim olduğumuzu ve buraya nasıl geldiğimizi unutursak, işte ancak o zaman siyasi sansüre ve insanları kara listeye almaya izin verebiliriz. Bu akla dahi getirilemez. Özgür ve açık bir tartışma ortamını ortadan kaldırmak, temel değerlerimize ve geleneklerimize aykırıdır." görüşünü paylaştı.