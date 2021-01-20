Vaka sayısı 100 milyona yaklaştı! Hangi ülkede kaç vaka var? Liste güncellendi...
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 97 milyonu geçerken en çok vaka ve can kaybı ABD'de yaşandı. ABD'yi vaka sayısı anlamında Hindistan ve Brezilya takip etti. İşte ülke ülke vaka sayıları...
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 97 milyonu geçti.
ABD ZİRVEDE
Dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 97 milyon 8 bin 960'a yükseldi. ABD, 24 milyon 864 bin 954 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.
24 milyon 864 bin 954 ABD
10 milyon 610 bin 632 Hindistan
8 milyon 579 bin 575 Brezilya
3 milyon 633 bin 952 Rusya
3 milyon 505 bin 754 İngiltere
2 milyon 965 bin 117 Fransa
2 milyon 414 bin 116 İtalya
2 milyon 412 bin 318 İspanya
2 milyon 406 bin 216 Türkiye
2 milyon 83 bin 664 Almanya
1 milyon 939 bin 71 Kolombiya
1 milyon 819 bin 569 Arjantin
1 milyon 668 bin 396 Meksika
1 milyon 450 bin 747 Polonya
1 milyon 356 bin 716 Güney Afrika
1 milyon 348 bin 316 İran
1 milyon 172 bin 38 Ukrayna