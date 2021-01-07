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Kardak Kayalıkları'nda gerilim! Sahil Güvenlik 2 Yunan botuna müdahale etti

Yunan  botları, karasularını  civarında ihlal etti. Durumu fark eden  botları duruma hemen müdahale etti. 2 Yunanistan sahil güvenlik botu önleme faaliyeti ile karasularından dışarı atıldı.

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Giriş Tarihi: 07.01.2021 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021
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Kardak Kayalıkları'nda gerilim! Sahil Güvenlik 2 Yunan botuna müdahale etti

, 2 Yunan botunun karasuları ihlali yaptığını duyurdu.

Açıklamada, ihlal yapan unsurların ittirilerek karasularından çıkarıldığı duyuruldu. mevkiinde yaşanan olaya ait bir de görüntü paylaşıldı.

YUNAN BOTLARI KARASULARIMIZI İHLAL ETTİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

06 Ocak 2021 tarihinde saat 10.03'te Kardak Kayalıkları bölgesinde 2 Yunan Sahil Güvenlik unsuru tarafından karasuyu ihlali yapılmıştır. 4 Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından gerçekleştirilen önleme manevraları ile karasuyu ihlali yapan 2 Yunan unsuru karasularımızdan çıkartılmıştır.

Türk Sahil Güvenlik Botları tarafından gerçekleştirilen önleme manevraları esnasında Türk Sahil Güvenlik Botu ile Yunan Sahil Güvenlik Botu arasında sürtme yaşanmıştır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı denizlerimizin emniyetini ve güvenliğini sağlamak üzere 7 gün 24 saat görevinin başındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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