YUNAN BOTLARI KARASULARIMIZI İHLAL ETTİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

06 Ocak 2021 tarihinde saat 10.03'te Kardak Kayalıkları bölgesinde 2 Yunan Sahil Güvenlik unsuru tarafından karasuyu ihlali yapılmıştır. 4 Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından gerçekleştirilen önleme manevraları ile karasuyu ihlali yapan 2 Yunan unsuru karasularımızdan çıkartılmıştır.