Silahlı göstericiler sokağa indi! ABD'deki yemin töreni öncesi eylemciler toplanmaya başladı

GERİLİM ZİRVE YAPTI

Bu seçimlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla 100 milyon civarında oy posta yoluyla kullanıldı. Bu nedenle seçimin sonucu 3 Kasım akşamı netleşemedi. Diğer taraftan, ABD Başkanı Donald Trump da posta yoluyla kullanılan oylara hile karıştırıldığı iddiası ile birçok eyaletteki sonuçlara itiraz etti.

Seçimde usulsüzlük iddiaları, ülkedeki gerginlik ve kutuplaşmayı çok tehlikeli noktalara taşırken, Trump'ın da katıldığı on binlerce Trump destekçisinin 6 Ocak'ta Washington'da düzenlediği gösteriyle ülkedeki gerilim zirve yaptı.