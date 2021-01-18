Son dakika: ABD'de panik! Kongre binası güvenlik tehdidi nedeniyle kapatıldı

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Bunun üzerine birçok protestocu, Kongre binasına doğru yürürken, bazı protestocular polis barikatını aşarak Kongreye girdi. Kongredeki oturumlara ara verilirken, başta Pence olmak üzere birçok siyasetçi güvenli alanlara alındı.

Yaklaşık 4 saat süren baskının ardından, protestocular dışarı çıkarıldı ve oturum kaldığı yerden devam etti. Kayıtlara "6 Ocak Kongre Baskını" olarak geçen olayın ardından, Trump'a yönelik ciddi suçlamalar yapıldı.