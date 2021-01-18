Son dakika: ABD'de panik! Kongre binası güvenlik tehdidi nedeniyle kapatıldı
Son dakika haberi... ABD Kongre binasına giriş ve çıkışlar güvenlik tehdidi nedeniyle kapatıldı. Joe Biden'ın yemin töreninin provasına gelen kişiler binadan tahliye edildi. Bölgede yükselen bir dumanın olduğu da belirtildi.
ABD Kongre binasına giriş ve çıkışlar güvenlik tehdidi nedeniyle kapatıldı. Joe Biden'ın yemin töreninin provasına gelen kişiler binadan tahliye edildi. Bölgede yükselen bir dumanın olduğu da belirtildi.
Yetkililer, bölgedekileri cam ve pencerelerden uzak durması konusunda uyarıyor.
NE OLMUŞTU?
ABD'de Trump'ın tüm itirazlarından bir sonuç alınamazken 6 Ocak'ta ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi üyeleri, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığında seçim sonuçlarını teyit etmek üzere toplandı.
Trump, aynı günün sabahı Beyaz Saray'ın önünde bir miting düzenleyerek, destekçilerini Kongreye yürümeye davet etti ve kendisinin de onlara eşlik edeceğini söyledi.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Bunun üzerine birçok protestocu, Kongre binasına doğru yürürken, bazı protestocular polis barikatını aşarak Kongreye girdi. Kongredeki oturumlara ara verilirken, başta Pence olmak üzere birçok siyasetçi güvenli alanlara alındı.
Yaklaşık 4 saat süren baskının ardından, protestocular dışarı çıkarıldı ve oturum kaldığı yerden devam etti. Kayıtlara "6 Ocak Kongre Baskını" olarak geçen olayın ardından, Trump'a yönelik ciddi suçlamalar yapıldı.
EN KRİTİK SÜREÇ OLARAK GÖRÜLÜYOR
ABD'de iktidar değişimi, güvenlik riskleri açısından en kritik süreç olarak değerlendiriliyor.
ABD'de seçim sürecindeki gerginlikler ve 6 Ocak'ta Kongre'de yaşanan şiddet olaylarının gölgesinde gerçekleşecek Başkanlık Yemin Töreni için başkent Washington'da ve Savunma Bakanlığında (Pentagon) son yıllarda benzeri görülmemiş güvenlik önemleri alındı.
WASHİNGTON İTFAİYESİNDEN AÇIKLAMA
Söz konusu olaya ilişkin Washington DC İtfaiyesinin Twitter hesabından açıklama yapıldı. Kongreye yakın bir alanda yangın çıktığı belirtilen açıklamada, yangının kontrol altına alındığı, olayda yaralanan olmadığı kaydedildi. Açıklamada, "Birçok yerden görülen dumanların nedeni bu yangındır." ifadesine yer verildi.