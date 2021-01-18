Koronavirüsten hangi ülkede kaç kişi öldü? İşte dünya genelinde can kaybı listesi
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları 95 milyonu geçerken toplam can kaybı 2 milyonun üzerine çıktı. En çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1950 artarak 407 bin 216'ya yükseldi. Peki hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? İşte ülke ülke can kayıpları...
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1950 artarak 407 bin 216'ya yükseldi. ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 175 bin 535 artışla 24 milyon 483 bin 901 oldu.
Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 1950 artarak 407 bin 216'ya ulaştı. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 14 milyon 429 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 285 milyon 695 bini geçti.
ABD'de California eyaleti 2 milyon 994 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 2 milyon 133 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 571 binden fazla vakayla Florida izliyor.
HANGİ ÜLKEDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?
ABD 407,256
BREZİLYA 209,868
HİNDİSTAN 152,528
MEKSİKA 140,704
İNGİLTERE 89,261
İTALYA 82,554
FRANSA 70,283
RUSYA 66,037
İRAN 56,886
İSPANYA 53,314
KOLOMBİYA 48,631
ALMANYA 47,685