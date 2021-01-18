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Koronavirüsten hangi ülkede kaç kişi öldü? İşte dünya genelinde can kaybı listesi

Dünya genelinde sayıları 95 milyonu geçerken toplam 2 milyonun üzerine çıktı. En çok vaka ve ölümün görüldüğü 'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1950 artarak 407 bin 216'ya yükseldi. Peki hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? İşte ülke ülke can kayıpları...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.01.2021 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021
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Koronavirüsten hangi ülkede kaç kişi öldü? İşte dünya genelinde can kaybı listesi

Dünya genelinde sayıları 95 milyonu geçerken, toplam 2 milyonun üzerine çıktı. En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü 'yi ve takip ediyor...

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1950 artarak 407 bin 216'ya yükseldi. ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 175 bin 535 artışla 24 milyon 483 bin 901 oldu.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 1950 artarak 407 bin 216'ya ulaştı. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 14 milyon 429 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 285 milyon 695 bini geçti.

ABD'de California eyaleti 2 milyon 994 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 2 milyon 133 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 571 binden fazla vakayla Florida izliyor.

HANGİ ÜLKEDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

ABD 407,256

BREZİLYA 209,868

HİNDİSTAN 152,528

MEKSİKA 140,704

İNGİLTERE 89,261

İTALYA 82,554

FRANSA 70,283

RUSYA 66,037

İRAN 56,886

İSPANYA 53,314

KOLOMBİYA 48,631

ALMANYA 47,685

ARJANTİN 45,407

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