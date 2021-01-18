Koronavirüsten hangi ülkede kaç kişi öldü? İşte dünya genelinde can kaybı listesi

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 1950 artarak 407 bin 216'ya ulaştı. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 14 milyon 429 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 285 milyon 695 bini geçti.