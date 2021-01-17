ABD'deki kongre baskınında başka ülkelerin parmağı mı var? FBI detaylı araştırma başlattı

ABD basınında çıkan haberde Rusya ve Çin ile ilgili şu noktaların altı çizilmiş:



'Rus medyası kongre baskını olayının şiddetini ve kaotik doğasını, Başkan Trump'ın görevden alınması ve sosyal medya sansürü ile ilgili temaları büyütüyor. 'En az bir örnekte, bir Rus vekili, ANTIFA üyelerinin kendilerini Başkan Trump'ın destekçileri olarak gizlediklerini ve Kongre Binası'na saldırmaktan sorumlu olduklarını iddia etti.