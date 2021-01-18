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Son dakika: AB'den "İrini Operasyonu ve Frontex" kararı

Son dakika haberi... 'nin () Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için hayata geçirdiği İrini Operasyonu ile birliğin Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı () arasında iş birliğini genişletmeye yönelik mutabakat imzalandı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 18.01.2021 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021
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Son dakika: AB'den İrini Operasyonu ve Frontex kararı

Komuta merkezi İtalya'nın başkenti Roma'da olan İrini Operasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İrini Operasyonu Komutanı Amiral Fabio Agostini, Frontex Direktörü Fabrice Leggeri ve Avrupa Komisyonu Göç ve İçişleri Genel Müdürü Monique Pariat arasında video konferans yöntemiyle iş birliğini geliştirecek bir mutabakat imzalandığı bildirildi.

Söz konusu mutabakatın hem İrini Operasyonu hem de Frontex'in öncelikli olarak sınır ötesi suçlara odaklanmasını sağlayacağı ve uydu görüntülerinin koordineli kullanımı da olmak üzere iki kurumun durumlarla ilgili farkındalıklarını geliştireceği kaydedilen açıklamada, bu iş birliğinin özellikle Libya'ya yönelik silah ambargosunu ihlal ettiğinden şüphelenilen ticari gemilerle ilgili bilgi alışverişinde önemli bir araç olacağı, şüpheli gemilere ilişkin delil toplamaya yardımcı olacağı belirtildi.

İrini Operasyonu ve Frontex'in AB sınır yönetiminin geliştirilmesi çerçevesinde bu mutabakatla karşılıklı kapasitelerinin arttırılması için çabalarını koordine edebileceğine işaret edilen açıklamada, "Bu husus, Libya Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenliğinin eğitimi için de giderek önemli bir hale gelebilir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Frontex Direktörü Leggeri'nin, "İrini Operasyonu, bizim için değerli bir operasyon ortağıdır. Frontex, Orta Akdeniz'deki güvenlik sorunlarının üstesinden gelmeye yönelik bilgi sağlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

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