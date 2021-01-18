ABD Rus muhalif Navalny'nin gözaltına alınmasına tepki gösterdi
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Alexey Navalny’nin dün gözaltına alınmasına ilişkin "Rusya'nın Aleksey Navalny'yi gözaltı kararından derinden rahatsısız" açıklamasında bulundu.
DÜNYA DHA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Moskova'nın Sheremetyevo Havalimanı'nda muhalif Alexey Navalny'nin dün gözaltına alınmasına ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, "Kendine güvenen siyasi liderler, rakip seslerden korkmazlar" dedi.
Rusya'da Yves Rocher davasında ertelenen cezasının şartlarını ihlal etmekten aranan Navalny, dün Berlin'den Moskova'nın Sheremetyevo Havalimanı'na gelmiş ve burada Rus polisi tarafından gözaltına alınmıştı.
Gözaltı hakkında açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Rusya'nın Aleksey Navalny'yi gözaltı kararından derinden rahatsısız. Kendine güvenen siyasi liderler, rakip seslerden korkmazlar ve siyasi muhaliflere karşı şiddet uygulama veya haksız yere alıkoyma gereğini görmezler" dedi.