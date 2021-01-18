HİNDİSTAN

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 13 bin 788 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 571 bin 773'e çıktı, virüs bulaşan 10 milyon 211 bin 342 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 145 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 152 bin 419'a yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.