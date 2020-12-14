CİDDİ BULGULAR MEVCUT

Ajanlar hakkında detayların da verildiği haberde, Navalnıy'ın bu kişilerce zehirlendiğinden şüphe duyulmayacak derecede bulgular olduğu öne sürüldü. Almanya'da ikamet eden Navalnıy, istihbaratın sürekli kendisini takip ettiğini bildiğini belirterek, Rusya'ya ne zaman döneceği konusunda tam bir tarih vermedi.