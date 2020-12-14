Zehirlenerek öldürülmek istenen Rus muhalif Navalny hakkında flaş iddia: Rus istihbarat çalışanları zehirledi I Navalny kimdir?
Alman ve İngiliz basınında çıkan haberlerde Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın, Rus İstihbarat Teşkilatı (FSB) tarafından zehirlendiği iddia edildi. İşte Navalny'ın zehirlenmesine ilişkin detaylar...
Spiegel dergisinin medya kuruluşları "Bellingchat" ve "The Insider"ın ortaklaşa hazırladığı haberde, FSB ajanları Stanislaw Makschakow, Oleg Tajakin, Alexej Alexandrow, Iwan Ossipow, Wladimir Panjajew, Michail Schwez, Alexej Kriwoschekow ve Konstantin Kudrjawzew'in, muhalif Navalnıy'ı zehirlemek için 1 yıl boyunca takipte bulunduğu belirtildi.
SÖZ KONUSU KİŞİLER ORADAYDI
Haberde, ajanların doktor ve sağlık çalışanları olduğu belirtilerek, Navalnıy'ın Sibirya ziyaretinden bir gün önce söz konusu kişilerin orada olduğu ifade edildi.
CİDDİ BULGULAR MEVCUT
Ajanlar hakkında detayların da verildiği haberde, Navalnıy'ın bu kişilerce zehirlendiğinden şüphe duyulmayacak derecede bulgular olduğu öne sürüldü. Almanya'da ikamet eden Navalnıy, istihbaratın sürekli kendisini takip ettiğini bildiğini belirterek, Rusya'ya ne zaman döneceği konusunda tam bir tarih vermedi.
ZEHİRLENDİ İDDİASI
Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. 44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.
KİMYASALLA ZEHİRLENDİĞİ BELİRTİLDİ
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül'de Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasalla kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı. Seibert, 14 Eylül'de de Navalnıy'ın zehirlendiğinin İsveç ve Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetmişti.
TABURCU EDİLMİŞTİ
Charite Hastanesi, 7 Eylül'de Navalnıy'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti. Navalnıy'ın ekibi, Noviçok grubuna ait kimyasalın daha önce Navalnıy'ın Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde bulunduğunu ileri sürmüştü. Aleksey Navalnıy, 23 Eylül'de Berlin'de tedavi gördüğü Charite Hastanesinden taburcu edilmişti.