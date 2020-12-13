Zehirlenen Rus muhalif Aleksey Navalni "ikinci kez öldürülmeye çalışıldı" iddiası | Navalny kimdir?

22 Ağustos'ta uçaktan indirilip tedavi için Berlin'e götürülmesi arasında komadayken kendisine bir doz daha verildiği öne sürüldü. Tedavi için Berlin'e gelmeden önce ölmesi umuduyla tekrar ölümcül sinir ajanı Novichok'un Navalni üzerinde kullanıldığı ifade edildi.