18 Ocak 2021, Pazartesi
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Son dakika: Fransa'da son 24 saatte koronavirüsten 141 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... 'da yeni tip koronavirüs (-19) salgınında son 24 saatte 141 kişi yaşamını yitirdi. Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 16 bin 642 artışla 2 milyon 910 bin 989'a yükseldi.

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Son dakika: Fransa'da son 24 saatte koronavirüsten 141 kişi hayatını kaybetti

Ülkede son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti. Virüs kaynaklı ölü sayısı 70 bin 283'e çıktı.

Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınan 9 bin 631 kişiden 1418'i yoğun bakımda tedavi görüyor.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6,6'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 422 bini geçti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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