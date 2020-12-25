Aleksey Navalny suikastinde yeni rapor ortaya çıktı: Terledi, kustu, yere yığıldı
Dünya son bir haftadır Aleksey Navalny'ye düzenlenen suikast girişimine kilitlenmiş durumda. Son olarak dünyanın en eski ve en çok bilinen tıp dergilerinden biri olan The Lancet de, yeni bir tıbbi raporu ortaya çıkardı ve çarpıcı gerçekleri okuyucularına sundu. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık değerlendirme toplantısında kendisine yöneltilen Aleksey Navalni'yi zehirlediği haberlerine ilişkin soruya gülerek cevap verdi ve "Ölmesini isteseydim, şimdiye kadar çoktan ölmüştü" dedi.
Almanya'daki Charité hastanesindeki sağlık görevlilerinden edinilen yeni rapora göre, zehirlendikten sonra Rus muhalefet lideri Aleksey Navalny'nin vücut ısısı 33.5 dereceye kadar düştü.
Noviçok sinir gazıyla zehirlenen muhalifin kalp atışları dakikada 33 atışa kadar düştü ve ardından komaya girdi.
Ağustos ayında zehirlenen Navalny, bindiği uçakta rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılmış ve sonrasında Almanya'da tedavi edilmişti.
Almanya'daki Charité hastanesindeki sağlık görevlileri, kusup yere yığılmadan önce kafasının nasıl karıştığını ve terlediğini, uçak acil iniş yaptığında bilincini kaybettiğini ve salyalarının aktığını anlattı.
Navalny, bir uçuş sırasında fenalaştıktan sonra Sibirya'daki Ormsk hastanesine götürülmüştü. Navalny'nin tedavi gördüğü hastanedeki doktorlar, kıyafetlerinde ve ellerinde bir kimyasal bulunmasına rağmen vücudunda hiçbir zehir izi bulunmadığını iddia etmişti.
Daha sonra bir Alman askeri laboratuvarı, 44 yaşındaki Navalny'nin, iç çamaşırına serpilmiş olduğu düşünülen Sovyet dönemi sinir ajanı Novichok ile zehirlendiğini keşfetti.
Bu rapor, Rusya tarafından geliştirilen ve askeri sınıf bir zehir olan Noviçok'un etkilerinin detaylıca halka açıklandığı ilk belge olma özelliği taşıyor.
The Lancet dergisindeki makalelerinde Berlinli doktorlar, Navalny'nin Almanya'ya hava yolculuğu sırasında nasıl entübe edilmesi ve ilaç verilmesi gerektiğini anlattılar.
Rapora göre yoğun bakıma geldiğinde, 'beyin sapı reflekslerinde azalma' gösteriyordu ve vücut ısısı en az 37 derece olması gerekirken sadece 33.5 dereceydi yani hipotermiden muzdaripti.
Navalny, 10 gün boyunca atropin ile tedavi edildi ve iki hafta içinde kendiliğinden nefes almaya başladı. Ardından, muhalif isme doktorlar tarafından başka antibiyotikler verildi.
Durumu düzeldikçe komadan çıkarıldı ve doktorlar, uyandıktan sonra başlangıçta gösterdiği konuşmayı anlama ve konuşma güçlüklerinin üç hafta sonra ortadan kalktığını belirlediler.
Milliyet'in haberine göre, hastalandıktan sonraki 24'üncü günde mekanik ventilatörden çıkarıldı ve iki gün sonra yoğun bakımdan normal bir hastane koğuşuna alındı.