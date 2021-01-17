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Brezilya Rusya'nın COVID-19 aşısına onay vermedi

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, faz 3 denemeleri yeterli güvence sağlamadığı gerekçesiyle Rus aşısına acil kullanım onayı vermedi.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 17.01.2021 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021
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Brezilya Rusya'nın COVID-19 aşısına onay vermedi

, tarafından yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı üretilen aşısının acil kullanımına onay vermedi.

tarafından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Düzenleme Kurumu Anvisa 3. klinik denemelerin yeterli güvence sağlamaması ve üretimle ilgili sorunlar nedeniyle aşıya onay vermedi.

(RDIF) tarafından yapılan açıklamada ise. Anvisa'nın kısa süre içinde sağlanacak ek bilgiler talep ettiği, düzenleyici kurumlardan gelen bu tür taleplerin standart prosedür olduğu ve bunun tescil teklifinin reddedildiği anlamına gelmediği ifade edildi.

Rus hükümeti, Sputnik V'nin ülkede kullanımına onay vermişti. RDIF tarafından yapılan açıklamada, Sputnik V'in , , Arjantin, Bolivya, Cezayir, Venezuela, Paraguay ve Filistin tarafından onaylandığı belirtildi.

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