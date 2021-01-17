Avusturya'da Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı uzatıldı

8 ŞUBAT SONRASI ÖNLEMLERİN GEVŞETİLMESİ BEKLENİYOR

Başbakan Sebastian Kurz, 8 Şubat'tan itibaren açılma yolunda ilk adımları atmaya niyetleri olduğunu söyledi. Günlük vaka sayılarının 100 bin kişide 50 yeni enfeksiyonu amaçladıklarını belirten Kurz, Ticaret, hizmet sektörü ve müzelerin 8 Şubat itibariyle daha sıkı şartlar altında açılabileceğini duyurdu. Başbakan Kurz, yılbaşından bu yana, İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış virüs vakalarının yayıldığını ve bu da virüsün önceki formuna göre çok daha bulaşıcı olduğunu dile getirdi. Avusturya'da da ilk vakaların olduğunu kaydeden Kurz, şüpheli vakaların arttığını söyledi. Başbakan Kurz konuşmasında, aşılama konusunda hedefleri ortaya koyarak, yaz mevsimine kadar normale dönülebileceğini söyledi.