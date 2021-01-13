13 Ocak 2021, Çarşamba
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'den Kongre baskını açıklaması

Başkanı Nancy Pelosi, Başkan ’ın azil oturumunda yaptığı açıklamada, "Bu isyancılar yurtsever değildi. Onlar hitap edilecek ve yönetilecek bir siyasi tabanın parçası değillerdi. Onlar yerli teröristlerdi ve adalet hüküm sürmelidir" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'den Kongre baskını açıklaması

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın azil oturumunda yaptığı açıklamada, "Bu isyancılar yurtsever değildi. Onlar hitap edilecek ve yönetilecek bir siyasi tabanın parçası değillerdi. Onlar yerli teröristlerdi ve adalet hüküm sürmelidir" dedi.

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