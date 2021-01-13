ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'den Kongre baskını açıklaması

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın azil oturumunda yaptığı açıklamada, "Bu isyancılar yurtsever değildi. Onlar hitap edilecek ve yönetilecek bir siyasi tabanın parçası değillerdi. Onlar yerli teröristlerdi ve adalet hüküm sürmelidir" dedi.

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