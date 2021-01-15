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SON DAKİKA HABERİ | Avrupa’da BioNTech-Pfizer aşı teslimatlarında gecikme

SON DAKİKA HABERİ: Norveçli sağlık yetkilileri, ve 'li ilaç şirketi 'in geliştirdiği koronavirüs aşısının ve 'ya teslimatlarının azalacağını duyurdu. Şirketin üretim kapasitesini artıracağı ifade edildi.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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SON DAKİKA HABERİ | Avrupa’da BioNTech-Pfizer aşı teslimatlarında gecikme

SON DAKİKA: Norveç Halk Sağlığı Dairesi (FHI), BioNTech ve ABD'li ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Avrupa genelinde ve Norveç'te teslimatlarında azalma ve gecikme olacağını duyurdu.

FHI, Norveç'e yapılacak teslimatların yüzde 18 oranında azalacağını belirtti.

FHI'den yapılan açıklamada, "Söz konusu azalma, Avrupa ülkelerini de etkileyecektir. Pfizer'ın üretim kapasitesini yılda 1,3'ten 2 milyar doza çıkarmasının ne kadar süreceği henüz belli değil" denildi.

FHI Bulaşıçı Hastalıklar Önleme Uzmanı Geir Bukholm, FHI'nin söz konusu değişiklikten bugün haberdar edildiğini duyurdu.

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