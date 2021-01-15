TRUMP ALEYHİNDE KARAR ÇIKARSA GÖREVDEN ALINACAK

Eğer Trump aleyhinde bu yönde bir karar çıkarsa, ABD tarihinde ilk kez bir başkan azil sürecinde suçlu bulunup görevinden alınmış olacak. Senatodaki Demokratlar, söz konusu azil oylamasında Trump suçlu bulunursa, onun bir daha herhangi bir resmi göreve gelmesini engellemek için ayrı bir oylama daha yapmayı planlıyor.Bu ikinci oylamada ise salt çoğunluğun oyları, Trump'ın 2024 başkan adaylığının önünün tamamen kapatmaya yetiyor.