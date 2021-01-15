DSÖ'nün onayını alan BioNTech aşısında endişelendiren gelişme! Aşı olduktan 5 gün sonra öldü

Aşılama ile bireyin ölümü arasında bir bağlantı olup olmadığını belirlemek için durum daha ayrıntılı bir şekilde araştırılacaktır" denildi.



NORVEÇ'TE 23 ÖLÜM

Norveç İlaç Ajansı tarafından yapılan açıklamada ise, Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği aşıyı yaptıran 23 kişinin hayatını kaybettiği, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.