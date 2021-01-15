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DSÖ'nün onayını alan BioNTech aşısında endişelendiren gelişme! Aşı olduktan 5 gün sonra öldü

'da 'li ilaç şirketi ile şirket 'in korona virüs aşısından olan 82 yaşındaki bir kişi 5 gün sonra hayatını kaybetti. 'te ise aşı uygulamasından sonra 23 kişi yaşamını yitirdi.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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DSÖ'nün onayını alan BioNTech aşısında endişelendiren gelişme! Aşı olduktan 5 gün sonra öldü

Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında aşılama kampanyaları birçok ülkede devam ediyor.

'da (FAMHP) tarafından yapılan açıklamada, ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile Alman şirket BioNTech'in korona virüse karşı geliştirdiği aşının uygulandığı 82 yaşındaki bir kişinin 5 gün sonra hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Açıklamada, "14 Ocak 2021'de FAMHP'ye, aşılamadan 5 gün sonra sağlık sorunları olan 82 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Aşılama ile bireyin ölümü arasında bir bağlantı olup olmadığını belirlemek için durum daha ayrıntılı bir şekilde araştırılacaktır" denildi.

NORVEÇ'TE 23 ÖLÜM
İlaç Ajansı tarafından yapılan açıklamada ise, Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği aşıyı yaptıran 23 kişinin hayatını kaybettiği, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

ve da dahil olmak üzere birçok ülkesi, /'in korona virüs aşısını aldıktan sonra kişilerde göz çevresinde şişlik ve kızarıklık gibi yan etkiler olduğunu bildirmişti.

üye ülkeleri, söz konusu aşıyı Aralık ayı sonlarında başlatılan toplu aşılama kampanyaları ile uygulamaya başlamıştı.

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