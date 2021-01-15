15 Ocak 2021, Cuma
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BioNTech yeni tesisinde Kovid-19 aşısı için üretim onayı aldı

Prof. Dr. 'in CEO olarak görev yaptığı BioNTech, ’nın kentindeki yeni tesisinde -19 aşısı için üretim onayı aldı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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BioNTech yeni tesisinde Kovid-19 aşısı için üretim onayı aldı

Türk bilim insanı Prof. Dr. ve eşi Dr. tarafından kurulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in 'nın kentindeki tesisinde yeni tip (-19) aşısı için üretim onayı aldığı belirtildi.

Hessen Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Giessen Valiliğinin BioNTech şirketine Marburg'daki tesisi işletme ve Kovid-19 aşısı üretimi izin verdiği belirtildi.

Açıklamada, aşı üretimine ne zaman başlanacağına BioNTech'in vereceği kaydedildi.

Eylül 2020'de İsviçreli ilaç şirketi Novartis'ten tesisi satın alan BioNTech'in burada yılda 750 milyon doz Kovid-19 aşısı üretme kapasitesine sahip olacağı belirtilmişti.

BioNTech aşısı Türkiye'de üretilecek mi? Salgın ne zaman sona erecek? Prof. Dr. Uğur Şahin A Haber'de açıkladı BİONTECH AŞISI TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK Mİ? SALGIN NE ZAMAN SONA ERECEK? PROF. DR. UĞUR ŞAHİN A HABER'DE AÇIKLADI

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