BioNTech yeni tesisinde Kovid-19 aşısı için üretim onayı aldı
Prof. Dr. Uğur Şahin'in CEO olarak görev yaptığı BioNTech, Almanya’nın Marburg kentindeki yeni tesisinde Kovid-19 aşısı için üretim onayı aldı.
DÜNYA AA
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Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Almanya'nın Marburg kentindeki tesisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için üretim onayı aldığı belirtildi.
Hessen Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Giessen Valiliğinin BioNTech şirketine Marburg'daki tesisi işletme ve Kovid-19 aşısı üretimi izin verdiği belirtildi.
Açıklamada, aşı üretimine ne zaman başlanacağına BioNTech'in vereceği kaydedildi.
Eylül 2020'de İsviçreli ilaç şirketi Novartis'ten tesisi satın alan BioNTech'in burada yılda 750 milyon doz Kovid-19 aşısı üretme kapasitesine sahip olacağı belirtilmişti.
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