Son dakika haberleri... Geliştirdiği koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla dünyanın umudu olan Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, Türk televizyonlarında ilk kez canlı yayında A Haber'e konuştu. Prof. Dr. Şahin, BioNTech aşısının Türkiye'de de üretileceğini söyledi. Türk bilim insanı Prof. Şahin, "Salgın ne zaman sona erecek? İngiltere'deki mutasyon aşıyı etkileyecek mi? Çocuklar ne zaman aşı olacak? Covid-19'dan korunmanın etkili yöntemi neler?" sorularınada canlı yayında yanıt verdi.

SON DAKİKA HABERİ | 2019 yılının Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde açıklanan resmi rakamlara göre 80 milyondan fazla kişiyi etkileyen 1 milyon 750 binden fazla kişinin ise hayatını kaybetmesine neden olan COVID-19 salgını tüm hızıyla sürüyor.

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin geliştirdiği aşılya dünyanın umudu oldu. Prof. Dr. Şahin Türk televizyonlarında ilk kez A Haber'e konuştu.

İşte dünyanın umudu olan Prof. Dr. Şahin'in canlı yayındaki açıklamalarından öne çıkanlar;

Türkiye'nin ilk aşamada 550 bin aşı gönderilecek. 2021 yılının başında aşıları göndermeyi planlıyoruz. 4,5 milyon dozu mart ayının sunna kadar yollamayı hedefliyoruz. Çok mutluyuz aşımızı Türkiye'de göndermekten dolayı sevinçliyiz.

AŞI TÜRKİYE'DE DE ÜRETİLECEK Mİ?

Üretimleri Pfizer ile gerçekleştiriyoruz. Aşımız Türkiye'de de üretme girişimlerimiz var. Ama 2021 yılı içerisinde olur mu bilemiyorum. Türkiye'ye aşılar Avrupa'dan gelecek.

AŞI İNGİLTERE'DEKİ MUTASYONDAN ETKİLENECEK Mİ?

Virüslerin mutasyona uğraması çok normal. İngiltere'deki mutasyon henüz aşımız üzerinde test edilmedi 10 gün içerisinde test edip bu sonucuna ulaşacağız.

mRNA teknolojisi üzerinde 20 yıldır çalışıyoruz. Bunun en büyük avantajı 2-3 hafta içerisinde aşıyı üretim seviyesine getirebiliyoruz. Bilimsel açıdan bu teknoloji bir mihenk taşı. Aşılar kısa süre içerisinde güvenli olarak geliştirilebiliyor. Bu sayede önümüzdeki yıl 1 milyar dozdan fazla aşıyı dünyaya dağıtabileceğiz.

AŞININ YAN ETKİLERİ NELER?

Aşının yat etkileri genel aşılarda olduğu gibi baş ağrısı, aşı olan bölgede ağrı, ateş vs... Diğer tüm aşılardaki genel yan etkiler mevcut, alerji konusunda henüz bir yan etki verisi yok.

AŞI NE KADAR SÜRE KORUYACAK?

Aşımızın 4 ay koruyuculuğu var. 2 yıl içerisinde tüm verileri toplayacağız. Aşıların ilk 2 ay içerisinde genel verileri belli olur izim verilerimizde de bir değişiklik olacağını beklemiyoruz. Herhangi bir endişemiz yok.

SALGIN NE ZAMAN SONA ERECEK?

Bu kış zor geçecek. Özellikle yaşlı kişiler ve tıp çalışanların aşıya ulaşması gerekiyor. Farklı şirketlerin ürettiği aşılar var. Önümüzdeki yaz aylarının sonlarına doğru aşılanmada büyük mesafe alınacağını umut ediyoruz. 2021 yılının kış ayında normale dönmeyi bekliyoruz.

HER YIL AŞI OLACAK MIYIZ?

Her yıl ya da her 2 yılda bir aşılama gereği duyulacak. Eğer virüs mutasyona uğrasa bile aşı grip aşıları gibi yeniden revize edilip, daha güçlü hale getirilebilir.

mRNA TEKNOLOJİ KANSERE UMUT OLUR MU?

mRNA aşılarının ve terapilerinin kanser hücrelerini öldürebileceğine inanıyoruz ve büyük ilerlemeler kaydettik. 2-3 yıl içerisinde verilerin sonuçlarını almayı bekliyoruz. Bu teknoloji gerçekten çığır açan bir teknoloji, kanser tedavisi için sonuçlardan umutluyum.

AŞI KARŞITLARINA TEPKİ: GÖRMEZDEN GELMELİYİZ!

Aşı karşıtı insanlara odaklanmayı bırakıp, aşıya ihtiyacı olan insanlara ulaşmalıyız. Şu anda tek odaklanmamız gerek şey aşıya ihtiyacı olan insanlara ulaştırmak. Veriler orta ve uzun vadede elimize gelecektir. Bazen inanmak istemeyenleri görmezden gelmek daha iyi olacaktır.

ÇOCUKLAR NE ZAMAN AŞILANACAK?

Aşıların ek rahatsızlığı olan yaşlılarda da yüzde 95 etkinliği olduğunu gördük. Çocuklar da aynı aşıyı alacak ama daha düşük dozda olacak. Çalışmalarımız sürüyor bu konuda...

COVID-19'DEN KORUNMAK İÇİN EN ÖNEMLİ TEDBİR: MASKE-MESAFE

Virüslerin mutasyona uğradığı gerçek. Mutasyon her zaman olan bir şey insanlar endişe duymamalı, virüse karşı yeniden aşılarımızı revize edebilir ve kısa sürede insanların hizmetine sunabiliriz. İnsanların kendilerini koruması lazım, disipline ihtiyacımız var. En önemli tedbir sosyal mesafe ve maske... Çok fazla insanla temas edilmemeli. Partilere ve organizasyonlara bu süreçlerde katılmaktan kaçınılmalı.

Canlı yayına Türkçe konuşarak devam eden Uğur Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"TÜRKİYE'DE İYİ BİR EĞİTİM SİSTEMİ VAR"

Bilim her şeyi değiştirir. Türkiye'de iyi bir eğitim sistemi var. Son 15 yıldır bilime de çok değer veriliyor. Bilime merakı olan gençler ileride insanlara da yardım edebilir. Böyle başarılar 1-2 senede olmuyor. Biz 30 senedir bu işin içindeyiz. Sabırla ve sevgiyle bilimi okumanızı tavsiye ederim.