15 Ocak 2021, Cuma
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Son dakika: İngiltere'de Covid-19'dan son 24 saatte 1280 kişi öldü

Son dakika... 'de yeni tip koronavirüs (-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 1280 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 3 milyon 234 bin 946'ya ulaştı, 443 bin 234 kişi ise aşının ikinci dozu yapıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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Son dakika: İngiltere'de Covid-19'dan son 24 saatte 1280 kişi öldü

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, son 24 saatte 55 bin 761 yeni vaka tespit edilen ülkede, toplam vaka sayısı 3 milyon 316 bin 19'a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 1280 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 87 bin 295'e çıktı.


Bir günde 695 bin 148 test yapılırken, test sayısı mükerrerler dahil 60 milyon 242 bin 686 oldu.

Ülkede -19 nedeniyle 37 bin 282 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 672'si yoğun bakımda bulunuyor.

İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 3 milyon 234 bin 946'ya ulaştı, 443 bin 234 kişi ise aşının ikinci dozu yapıldı.

HASTANELER VE YOĞUN BAKIM SERVİSLERİ BASKI ALTINDA

İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarında ciddi artışlar görülmeye başlanmıştı.

Bunun üzerine ülke, 5 Ocak'tan itibaren yeniden karantinaya girmiş, İngiltere Başbakanı halktan sokağa çıkmamalarını istemişti.

Johnson, Kovid-19 salgını nedeniyle hastanelerin ve yoğun bakım servislerinin her zamankinden daha fazla baskı altında olduğunu bildirmişti.

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